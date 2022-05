Quantum Pacific reprend et relance EkWateur

Avec 15 M€ de pertes en 2021 et des fonds propres négatifs, il était grand temps pour le fournisseur d’énergie EkWateur de trouver un ami riche et puissant. Ce sera Quantum Pacific, un fonds du milliardaire israélien Idan Ofer, présent notamment dans l’énergie et le transport maritime. Basé à Londres, Quantum Pacific est aussi actif dans l’effacement diffus en Grande-Bretagne avec Kiwi et a créé le défunt mais astucieux système de batterie interchangeable pour véhicules électriques Better Place. Via sa filiale Ansonia, il débourse 40 M€ pour ...