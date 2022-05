L’écologie et l’énergie confiées à Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher

Dévoilé en milieu d’après-midi, le nouveau gouvernement fait la part belle à l‘écologie et à la transition énergétique, mises en évidence de façon inédite sous la Ve République. Elisabeth Borne, Première ministre chargée expressément de la planification écologique et énergétique, sera épaulée par deux ministres : Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Cette organisation sans précédent fait éclater le ministère de la Transition écologique. L’unité se fait désormais au-dessus, à l’étage de Matignon, en tous cas en théorie. La configuration, impliquant de nombreux réglages dans un premier temps, est confiée à deux femmes expérimentées, issues du précédent gouvernement et macronistes de la première heure. L’Elysée et Matignon ont privilégié ...