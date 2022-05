GRTgaz devient producteur d’électricité

[Reportage*] Des tuyaux gris, verts et roses fuchsia serpentent à la sortie de Villiers-le-Bel (Val d’Oise). Porte d’entrée du réseau de GRTgaz en Ile-de-France, le site est aussi un carrefour, puisque les molécules de méthane en provenance du Nord et de l’Est y sont orientées vers le Sud et l’Ouest de l’Hexagone. Depuis peu, le lieu accueille une installation pilote – les fameux tuyaux multicolores – qui sera mise en service d’ici la fin juillet. Son originalité : elle couple les réseaux d’électricité et de gaz, ainsi que le réseau de chaleur de la ville exploité par le groupe Coriance. Avec ce projet, baptisé Tenore, GRTgaz va produire de l’électricité, une première pour le transporteur de gaz, qui a plus largement identifié ...