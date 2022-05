Enedis emprunte auprès de la BEI pour raccorder les EnR et les bornes

L’information est passée un peu inaperçue : c’est la première fois qu’Enedis par le truchement de sa maison-mère EDF conclut un emprunt dédié à la transition énergétique. L’opération porte sur 800 M€ fournis par la Banque européenne d’investissement et doit couvrir la moitié de l’investissement de 1,67 Md€ dont le réseau de distribution a besoin entre 2022 et 2024 et en métropole pour « le raccordement des énergies renouvelables décentralisées et des bornes de recharge de véhicules électriques », indique le communiqué de la BEI et d’EDF.



Interrogé sur la répartition entre les deux missions, Enedis précise que « les montants qui ont été exposés à la BEI portaient sur ...