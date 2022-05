A 5,85 €/MWh cumac en catégorie « classiques » et 5,92 €/MWhc pour les « précaires », la moyenne des cours des certificats d’économies d’énergie (CEE) reste au plancher en avril, selon les données de C2E Market. Le registre public Emmy observe la même tendance : 5,93€/MWhc pour avril. Et cela ne s’arrangera pas a priori à court et moyen terme :

Source : C2E Market

« Ces niveaux de prix entraînent clairement un problème de ...