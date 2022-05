Bruxelles veut des toits solaires partout [RepowerEU]

@Izi by EDF

Pour accélérer le plus vite possible dans les énergies renouvelables, la Commission européenne compte utiliser en priorité le moteur solaire. L’électricité et la chaleur solaire sont clairement à l’honneur dans le plan d’urgence énergétique RepowerEU présenté aujourd’hui. La première se voit assigner un objectif proche de 600 GW installés en 2030 contre 136 GW à l’heure actuelle, avec un point de passage à 320 GW en 2025. L’exécutif communautaire compte entre autres sur l’agri-PV et le solaire flottant pour y parvenir, côté grandes installations.

Cela dit, la stratégie solaire détaillée dans le document disponible ci-dessous insiste tout particulièrement sur le potentiel des toitures solaires et imagine un plan assez concret – ce n’est pas le cas pour les autres solutions. Parmi les mesures proposées par la European Solar Rooftops Initiative :

1) Réduire à moins de 3 mois l’instruction des autorisations pour toutes les toitures solaires, quelle que soit leur taille.

2) Obliger tous les nouveaux bâtiments à être “solar ready”.

3) Rendre obligatoire en 2026 l’installation de panneaux solaires pour les bâtiments neufs publics et commerciaux de plus de 250 m² de surface utile. Pour les existants, ce serait en 2027 et pour tous les immeubles de logements neufs, en 2029.

4) Prévoir des mécanismes de soutien pour que les toits solaires, en association avec des batteries et des pompes à chaleur, bénéficient de retour sur investissement de moins de 10 ans.

Le solaire thermique, mais aussi la géothermie doivent tripler leur capacité de production en 2030. Bruxelles signale notamment préparer un mécanisme de soutien à l’échelle européenne reposant sur des contrats pour différence eux-mêmes basés sur un prix stimulant du carbone et financés par le Fonds de l’Innovation ; ils seraient destinés à la décarbonation dans l’industrie, ce qui pourrait stimuler les grandes centrales solaires thermiques.