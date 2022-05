Autoconsommation solaire : clients plus jeunes, demandes en hausse

Portée par les anticipations sur la hausse des prix de l’énergie en général et de l’électricité en particulier, entre autres motifs, l’autoconsommation photovoltaïque individuelle suscite de plus en plus d’attention chez les Français. Lancé sur ce marché depuis 2020, l’opérateur de rénovation énergétique Effy a conclu environ 500 contrats en 2021 et en prévoit 1000 cette année. Effy constate un rajeunissement de la clientèle. Selon ses données commerciales, 54% des clients ont plus de 60 ans, 46% sont retraités. Mais « nous observons ...