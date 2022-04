Un appel à projets de la DG Trésor pour exporter « l’autonomie énergétique »

Dans le cadre du plan de résilience économique et social, redimensionné pour faire face aux effets de la guerre en Ukraine, la direction générale du Trésor a lancé un appel à projet intitulé « Solutions innovantes et durables pour l’autonomie énergétique ». Il s’inscrit dans le volet destiné à aider les entreprises à trouver des nouveaux marchés à l’étranger. L’appel bénéficie d’une enveloppe de 5 M€ du Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP), outil destiné à favoriser les exportations des entreprises françaises, avec une attention particulière aux PMEs et start-up.

La DG Trésor précise que le terme « autonomie énergétique » peut être abordé ...