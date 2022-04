TagEnergy (Jacques Veyrat) lève 450 M€

Le jeune développeur d’énergies renouvelables lancé par Jacques Veyrat, au travers de sa holding Impala, vient de réaliser une levée de fonds de 450 M€. Fondée en 2019, la société affiche déjà un beau portefeuille de projets que cette levée va permettre de financer. Le tour de table a réuni à parts égales Impala, et les deux fonds d’investissement Mirova (via Capenergie 4) et Omnes Capital.

2,7 GW dans les tuyaux

A l’issue de cette opération lors de laquelle les trois parties prenantes ont injecté ...