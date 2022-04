Pourquoi Ardian lance un fonds EnR à « capital permanent »

Ardian donne de nouveaux moyens et une nouvelle visibilité à ses investissements dans les énergies renouvelables. Le gestionnaire d’actifs (125 Mds€), filiale de l’assureur Axa, crée un fonds qui leur est consacré à 100%. Il est doté de 1 Md€ mais 500 M€ sont déjà investis. En l’occurrence dans douze centrales solaires et éoliennes européennes et américaines d’Axa totalisant environ 1 GW de puissance. Elles étaient destinés à être cédées mais ce n’est plus le cas.

A la fois exploitant et investisseur

Le fonds est baptisé Ardian Clean Energy Evergreen Fund (ACEEF), « evergreen » signifiant que la durée du véhicule n’est plus limitée. Et que ce fonds ...