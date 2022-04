Photosol fait affaire avec Desri et Engie aux Etats-Unis

Après la vente de ses activités basées en France au groupe Rubis, Photosol a cédé celles aux Etats-Unis. A deux acquéreurs. Le projet le plus avancé, prêt à construire, de 400 MW photovoltaïques avec stockage sur le site de la centrale à charbon de Four Corners au Nouveau Mexique, est repris par Desri. Ce fonds basé à Denver et New York, ...