Neoen en route vers une électricité adaptée aux clients

Constituée il y a trois ans, l’équipe de gestion et commerce d’électricité de Neoen est désormais à la manœuvre pour contribuer à la croissance du développeur-exploitant éolien, solaire et stockage. « L’energy management devient un axe majeur pour les prochaines années et va positionner Neoen comme un énergéticien EnR innovant », assure Xavier Barbaro, PDG de Neoen.

Illustration de cette stratégie, le contrat signé avec la puissante, séculaire et encore très carbonée compagnie d’électricité australienne AGL Energy. Neoen s’est engagé à lui fournir pendant au moins sept ans une réserve de puissance électrique de 70 MW/140 MWh, dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud du National Electricity Market.

Aplatir la courbe en canard

Pour ce faire, le français s’appuiera sur ...