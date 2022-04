Levées de fonds économie circulaire et traitement de l’air/eau/sol en 2021

Crédit : Pixabay

[6ème volet de notre série bilan sur les levées de fonds en 2021]

Cet article s’intéresse aux secteurs de l’économie circulaire, du traitement de l’air, eau et sol et des autres secteurs. Les opérations recensées ici ont été menées via plusieurs types de canaux (fonds d’investissement, Bourse, financement participatif, etc.). Elles ne concernent pas la dette.

Économie circulaire

Le secteur connait une forte effervescence : dix-sept opérations pour un montant total de 539,4 M€ (sur seize opérations, un montant reste confidentiel) au 2e semestre. En intégrant ...