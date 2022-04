Des solutions éclectiques pour la décarbonation

Multi-énergies, multi-technologies et sans a priori : le congrès et salon Mix.E – pour Mix énergétique – organisé à Lyon cette semaine se veut agnostique dans sa vision de la neutralité carbone. Il accueille des opérateurs d’efficacité énergétique, d’effacement, fournisseurs d’énergie, investisseurs dans l’hydrogène, développeurs EnR, réseaux gaziers et électriques, chercheurs de l’électronucléaire du CEA… Un échantillon finalement assez représentatif de la diversité des propositions de décarbonation et l’occasion de découvrir nombre d’initiatives.

Jumeaux numériques

Accompagné par Cosmotech et Energisme, ...