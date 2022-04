Carbon allié à un industriel pour son projet d’usine photovoltaïque

Le projet d’usine française de panneaux photovoltaïques Carbon se dote d’une compétence industrielle. Fondé par les spécialistes lyonnais du solaire Pierre-Emmanuel Martin (Terre et Lac) et Pascal Richard (les onduleurs SMA), il accueille à son capital à hauteur d’un tiers et comme troisième actionnaire l’ETI industrielle ACI Groupe, elle aussi basée à Lyon. Active dans la sous-traitance (pliage, soudure, décolletage…) pour la mobilité, l’énergie, l’aéronautique, la défense, le médical, ACI exploite 17 usines et doit apporter sa connaissance des procédés, un peu comme l’équipe d’actionnaires industriels de ...