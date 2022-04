Le producteur d’énergie solaire TSE et l’Alliance BFC, qui regroupe les coopératives agricoles Bourgogne du Sud, Dijon Céréales et Terre Comtoise, ont signé un partenariat pour l’installation de projets agrivoltaïques allant de 3 à 10 MW, pour l’instant uniquement en région Bourgogne-Franche-Comté. Concrètement, l’alliance BFC va suivre les essais menés par TSE sur deux sites de grandes cultures, en Haute-Saône et en Côte d’Or, pour comparer ...