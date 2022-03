Collectif Energie lève 1,6 M€ pour alléger la facture des PME

Collectif Energie, société spécialisée dans le courtage et l’achat groupé d’énergie pour les entreprises, vient d’annoncer la réussite de sa levée de fonds de 1,6 M€ auprès de Bpifrance et de ses partenaires bancaires. Cette opération va permettre à l’entreprise de recruter des traders, des ingénieurs informatiques et des chefs d’agence pour suivre les nombreuses sollicitations qu’elle reçoit, particulièrement depuis l’explosion de prix de l’énergie cet hiver. Basée à Nantes, l’entreprise va ouvrir quatre nouvelles antennes (régions Nord, Grand-Est, Rhône-Alpes, et Sud-Est) pour couvrir désormais toute la France.

1 TWh contractualisé

Collectif Energie a été lancé en 2015 par ...