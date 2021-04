Tertiaire neuf : Aveltys propose une garantie carbone sur l’exploitation

(Crédit : John Benson – Flickr)

Une garantie carbone pour l’exploitation des immeubles neufs ou lourdement rénovés, comme il peut exister des garanties de charges ? C’est l’idée d’Aveltys, gestionnaire de 150 000 m² dans le tertiaire et assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts de Seine). Le profil carbone d’un immeuble est en effet clair lors de sa livraison mais ensuite, l’influence des usages sur les émissions de gaz à effet de serre reste peu envisagée, estime l’entreprise.

Des certifications de départ existent déjà, sans sanction cependant ultérieurement. D’où un risque de dérive par rapport aux qualités théoriques de l’édifice, liées non seulement au comportement des occupants (chauffage, climatisation…) mais aussi, comme l’explique Davide Lascar, directeur du développement, à la maintenance – par exemple la gestion des fluides frigorigènes -, au traitement et au transport des déchets et à d’autres paramètres : « si ...