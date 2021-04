60 coalisés pour une rénovation performante obligatoire mais « conditionnelle »

© L. Mettetal/IAU îdF

Quel est le point commun entre la région Occitanie, le Crédit Mutuel, France Nature Environnement, Enercoop, le bureau d’étude Pouget et Enalia ? Ils figurent parmi les soixante signataires* de tous bords d’une lettre adressée au président de la République pour réclamer que la rénovation énergétique performante des logements devienne obligatoire et soit prévue ainsi dans la Loi Climat et résilience. « L’incitation actuelle à des gestes de travaux dispersés et non coordonnés gaspille les fonds publics et ne permettra pas d’atteindre les objectifs nationaux 2030-2050”, estime cette coalition. Elle propose qu’à partir de 2024 s’impose ...