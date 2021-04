Repowering : VSB passe à la vitesse supérieure

© WPD

Acquis début 2020 à 80% par le puissant investisseur suisse multisecteurs Partners group (92 Mds€ sous gestion), VSB énergies nouvelles se positionne de plus en plus comme un énergéticien détenteur d’actifs de production, même s’il compte aussi poursuivre et amplifier ses activités dans l’exploitation et la maintenance pour des tiers. « Nous avons de l’argent mais attention, il faut le dépenser au mieux », formule son directeur général François Trabucco, faisant allusion à la bulle des projets prêts à construire, « dérisqués » et en conséquence cédés à prix d’or. Pour sa part, VSB énergies nouvelles veut plutôt acquérir des projets à potentiel de développement, en visant entre 300 et 350 MW de capacités installées en 2025 contre 100 MW à l’heure actuelle dont 60% éoliens.

Greenfield et brownfield à potentiel

Dans cette optique, la croissance est envisagée sous deux angles. En greenfield pur, ...