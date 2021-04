Quel marché des CPPA demain en France ?

Comment va évoluer le marché français des corporate power purchase agreement (CPPA) ? Quelle sera demain la durée de ces contrats de gré à gré ? A quelles conditions seront-ils conclus ? Pour donner quelques perspectives, un groupe de travail, dont le rapport est consultable ci-dessous, a été organisé sous l’égide de l’association La Plateforme Verte en réunissant Augusta & Co, Greensolver, Boralex, RES et Voltalia. Leur objectif était de réaliser un panorama des marchés à l’étranger « afin d’analyser les moteurs et obstacles au développement des CPPA en France ».

Aide d’Etat ou CPPA ?

Premier constat : ...