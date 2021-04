Le marché français du stockage stationnaire à la peine en 2020

Le stockage stationnaire a souffert l’année dernière en France, selon les estimations de Delta-EE, un cabinet de conseil européen spécialisé dans les énergies renouvelables, situé à Edimbourg en Ecosse. Sur le segment « amont compteurs », un marché animé notamment par Total ou NW Joules, les projets installés en 2020 ont baissé de 18 % (en volume de stockage) par rapport à 2019, avec des connections retardées en raison de la crise Covid.

Mais Delta-EE prévoit un rebond cette année et en 2022, grâce entre autres aux appels d’offres CRE et à celui de RTE. De nombreux acteurs ont de fait annoncé le déploiement de projets de stockage de 1 MW à 25 MW dans les prochaines années, rappelle Delta-EE dans son étude*. Interrogée sur la capacité du grand stockage stationnaire électrochimique en service dans l’Hexagone, Alix Weil, analyste de Delta-EE basée en France, estime qu’elle se situe entre 250 MWh et 300 MWh.

Elle identifie une trentaine d’acteurs ...