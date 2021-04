Le kit solaire de Beem entre chez Boulanger et Leroy Merlin

(Crédit Beem)

La start-up nantaise Beem n’a pas froid aux yeux. Créée en 2019, elle a réussi à faire référencer par Boulanger son kit solaire à monter soi-même. L’enseigne d’électroménager et multimédia distribue ce produit depuis le mois dernier sur internet et dans quelques magasins pilotes. Leroy Merlin, spécialisé dans le bricolage et qui propose déjà un kit concurrent baptisé Solar Energy, va bientôt faire de même, annonce Ralph Feghali. Il a fondé Beem avec deux associés dont un spécialiste du design d’objets électroniques grand public.

Lancée commercialement depuis septembre 2020, Beem propose un panneau de 300 W monocristallin (4 x 75 W) avec onduleur mais aussi, et c’est original sur ce segment, une box (fabriquée en France) et ...