La DGEC défend la rénovation performante de la loi Climat résilience

Le ministère de la Transition écologique (MTE) prend au sérieux les critiques à l’égard de l’amendement* sur la rénovation énergétique performante des passoires thermiques dans le projet de loi Climat résilience, adopté en Commission spéciale et à l’examen en séance plénière à l’Assemblée nationale. La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) a publié vendredi dernier une note pour démontrer que viser les classes énergétiques A, B, C du diagnostic de performance énergétique, et éventuellement la classe D, est bien compatible avec les objectifs nationaux de réduction des consommations dans les bâtiments.

Consommations réelles plus faibles

En 2028, la baisse des consommations serait de 15% (- 53,6 TWh/an) par rapport à 2018 et celle des émissions carbone de 31%, affirme le MTE. En 2050, l’économie de consommation atteindrait 50% et tangenterait la cible globale à 8,5% près. Le ministère argumente notamment sur ...