Kallista Energy à l’achat en France et en Allemagne

Kallista Energy fait l’acquisition de 15 parcs éoliens et solaires en production en France et en Allemagne, pour une puissance totale de 180 MW auprès du fonds infrastructures néerlandais Dif (8,5 Mds€ sous gestion). Il entre de la sorte dans les énergies renouvelables outre-Rhin, devenant propriétaire et exploitant de 7 parcs sur 89,5 MW. Et se diversifie dans le même temps dans le photovoltaïque.

En France, l’opération comprend 3 centrales solaires (Gabardan 2 et 5 à Losse en Nouvelle-Aquitaine et Amadousol à Saint Amadou en Occitanie) et 5 fermes éoliennes, des projets développés par des acteurs variés comme Juwi, EDF EN, EnergieTeam, Enertrag, etc, il y a une dizaine d’années. Ces actifs s’ajoutent ...