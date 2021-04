ekWateur veut entrer en Bourse

Etape importante pour ekWateur. Le 5ème fournisseur français d’énergie sur le segment résidentiel (près de 300 000 compteurs) et spécialiste de l’énergie renouvelable a annoncé aujourd’hui sa volonté de s’introduire en Bourse sur Euronext Paris. Une opération qui s’inscrit dans une stratégie de croissance rapide adoptée par la société depuis sa création en 2015. ekWateur cherche à lever entre 40 et 50 M€ dont 60% servira à financer les dépenses liées à des campagnes marketing décalées et à « l’acquisition de clients » en général. Des opérations de croissance externes ne sont pas écartées. Environ 30% sera consacré aux investissements dans les nouveaux outils, produits et services que le fournisseur compte proposer à ses clients, et 10% ira au renforcement de l’équipe.

Des places à prendre

ekWateur a reçu l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape formelle du processus d’introduction en Bourse. La société bénéficie par ailleurs d’une fenêtre de tir favorable, les cours étant au plus haut et l’intérêt pour les acteurs de la transition énergétique grand. Sans oublier les 100 000 clients qu’EDF perd chaque mois. Interrogé sur la logique du projet, Julien Tchernia, PDG d’ekWateur explique ...