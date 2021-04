Corsica Sole s’arme avec Mirova pour changer d’échelle

(@Corsica Sole)

La barre des 100 MW installés et détenus étant franchie, cap sur 10 fois plus, le plus vite possible. Corsica Sole se donne les moyens financiers de cette ambition avec une augmentation de capital doublement inédite. C’est la première depuis sa création en 2009, elle est souscrite par un fonds pourtant plus infrastructures que corporate : Energy Transition V, le successeur des Eurofideme de Mirova.

L’opération, annoncée par Corsica Sole et Mirova avant même que cet Energy Transition V soit bouclé, porte sur 80 M€ en actions et prêts obligataires mobilisables par le développeur-producteur solaire sur trois ans. La répartition exacte entre l’equity et l’emprunt obligataire n’est pas rendue publique. Mais les deux fondateurs du promoteur en 2009, Paul Antoniotti et Michael Coudyser restent ...