Le Chili, et plus globalement l’Amérique Latine, tient sa première centrale solaire industrielle à concentration. Baptisée Cerro Dominador, cette centrale est située en plein désert d’Atacama, le plus aride au monde. Elle comporte un système de stockage par sels fondus lui permettant d’offrir une production d’électricité renouvelable et pilotable.

EIG Global Energy Partners

Plus de ...