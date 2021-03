Wiseed Transitions vise 100 M€ de collecte dans trois ans

Le pionnier, en 2008, du crowdfunding à la française veut faire plus et mieux dans la transition énergétique. Actuellement au quatrième rang dans une filière dominée par Lendosphere, Enerfip et Lendopolis, Wiseed crée une structure animée par quatre spécialistes dont Jean-Marc Clerc, son responsable. Wiseed Transitions vise 100 M€ de collecte cumulée en 2024 sur les projets et le corporate contre 25 M€ aujourd’hui, se diversifie depuis l’éolien et le solaire vers l’efficacité énergétique, la biomasse – en particulier la méthanisation -, la mobilité décarbonée, la fourniture d’énergie. Un mouvement ...