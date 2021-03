Lundi 29 octobre

La Région Auvergne Rhône-Alpes va apporter un soutien de 7 à 8 M€ à la start-up grenobloise Verkor, qui ambitionne d’ouvrir une gigafactory de batteries pour la mobilité et le stockage stationnaire. Cette somme doit servir à créer, dans la région, un centre d’innovation pour la R&D et la formation des futurs techniciens et ingénieurs. D’autres financements sont recherchés en parallèle pour ce centre dont le démarrage est espéré au 2e semestre 2022.

Voltalia remporte le projet solaire Spitalia de 100 MW en Albanie, dans la région de Dürres sur la côte adriatique à l’ouest de Tirana, avec 70% de la production vendue au fournisseur public d’électricité FTL (filiale du réseau OSHEE) et le solde à un acheteur privé. Il y a un an, Voltalia avait décroché 140 MW sur trackers à Karavasta, à quelques dizaines de kilomètres au sud.

Le projet solaire sur 45 hectares de l’aéroport de Deauville a été confié à EDF Re qui y prévoit une centrale de 60 MW début 2024, signale PV Magazine.

Le chimiste des polymères Covestro (une ancienne division de Bayer) signe un accord de fourniture d’électricité verte sur 39 MW en Belgique avec Engie pour couvrir l’équivalent de 50 % de sa consommation par l’éolien.

Quelque 56 TWhc de certificats d’économies d’énergie ont été délivrés en février, contre 58,6 TWhc en janvier, selon la lettre d’information de la DGEC parue le 26 mars. Le stock est de 268 TWhc. Echaudée par les fraudes, l’administration y insiste sur sa vigilance quant au nouveau « Coup de Pouce » sur les rénovations thermiques performantes, plus exigeant à partir du 1er avril, et surtout à l’égard des logements qui « déclencheraient le bonus EnR&R sans recourir à une pompe à chaleur géothermique, une chaudière biomasse, un système solaire combiné ou un réseau de chaleur renouvelable” ou dont la consommation excède les 400 TWhc.

Anne-Laure de la Roche a rejoint RGreen Invest pour prendre en charge la gestion d’actifs et le suivi des participations. Diplômée de l’École polytechnique de Milan et de Centrale Lyon, elle était auparavant directrice de la gestion d’actifs pour le fonds DIF Capital Partners.

Le Haut conseil pour le climat a écrit à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et à la ministre déléguée en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, un courrier à propos de la refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE). Il y formule des recommandations pour rendre cette réforme plus cohérente avec la stratégie nationale bas carbone. Notamment d’aligner les seuils des étiquettes A et B du DPE avec le niveau BBC, soit une consommation en énergie primaire de 50 kWh/m²/an en neuf et 80 kWh/m²/an en rénovation (au lieu de 70 et 110 kWh/m²/an comme prévu aujourd’hui).