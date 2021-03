Un portail dédié et un accord exclusif entre Valorem et Lendosphere

Dans le financement participatif, il y avait les plateformes indépendantes, comme Lendosphere, Enerfip, Wiseed et celles « maison », appartenant aux développeurs, comme Akuo Coop et JPEE. Il y a maintenant les deux réunies au même endroit, en l’occurrence chez Lendosphere, qui a créé un espace dédié à tous les projets participatifs de Valorem, à la fois les collectes déjà menées et celles en cours. Ce portail baptisé monparcvalorem, avec la signature « by Lendosphere », vise à « rendre plus lisible l’offre et la renforcer en proposant aux potentiels investisseurs un accès unique à toutes ses levées de fonds », explique le communiqué de Valorem.

L’opération est notable, car ...