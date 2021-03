Qui bénéficie du soutien à la décarbonation industrielle ?

© Enertime

L’industrie du bois et l’agroalimentaire ressortent grands bénéficiaires de l’appel à projets pour la production de chaleur à partir de biomasse. Les 17 lauréats de sa première vague ont été présentés hier par le gouvernement. Pour rappel, ce dispositif de même que celui consacré à l’efficacité énergétique industrielle, fait partie de France Relance et concentre 1,2 Md€ d’aides.

(Source : ministères)

Quelque 130 M€ vont être fléchés vers les lauréats en catégorie biomasse, dont 44 M€ en aide à l’investissement et 83 M€ pour l’aide au fonctionnement. Parmi eux, sept scieries. Elles vont s’équiper de chaufferies supplémentaires à bois pour sécher les matières et fournir des granulés et bûches densifiées. Mais aussi des entreprises de l’agroalimentaire et surtout de l’alimentation animale comme ...