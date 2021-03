Mobilité : la plateforme MaaS d’Instant System séduit deux fonds

Instant System vient de boucler un tour de table de 8 M€ auprès de Paris Fonds Vert géré par Demeter, en lead, et d’Opera Tech Ventures, un fonds de BNP Paribas. La société de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) propose une plateforme Mobility as a service (Maas) : elle édite et commercialise en marque blanche une suite de solutions numériques dédiées à la mobilité pour les collectivités, les opérateurs de transport et les entreprises. Fondée en 2013 par Yann Hervouët, elle avait réalisé une petite collecte en 2016 via de la love money.

