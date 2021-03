Microsoft et Total font équipe pour décarboner

(@Microsoft)

Total et Microsoft parient sur de bonnes affaires mutuelles dans la décarbonation. Ils ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique et multi-facettes à cette fin. Le premier va par exemple travailler avec sa filiale Saft sur le remplacement par des batteries des groupes électrogènes de secours des datacenters du second.

Total va aussi proposer à Microsoft un accès à la production électrique de ses futures centrales d’énergie renouvelable via des green CPPA*. Un premier contrat de 47 MW a été conclu pour les activités de Microsoft en Espagne.

Carbone négatif en 2030

Comme Amazon et Google, la firme américaine demande de l’électricité verte sur un scope international et vise un approvisionnement 100% renouvelable ...