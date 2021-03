L’usine solaire de REC questionne les citoyens français

La Commission nationale du débat public (CNDP) a publié le bilan de la concertation relative au projet d’usine photovoltaïque de 1 GW mené par REC Solar à Sarreguemines (Moselle). Pendant cette phase d’échanges avec les citoyens, l’industriel a fait face à des craintes sur l’opportunisme et la compétitivité d’une telle entreprise, en plus des inquiétudes récurrentes en matière de pollution atmosphérique, sonore et hydraulique. L’appartenance indirecte de REC Solar à l’Etat chinois n’est pas non plus passée inaperçue.

Cheval de Troie

Les perspectives économiques du potentiel site de REC Solar ont été abordées à plusieurs reprises lors des réunions de concertation. D’aucuns ont ...