Le conseil de surveillance du port de Marseille Fos a approuvé un projet stratégique à 2024 visant à « mieux concilier croissance économique et excellence environnementale ». Il sera doté d’une enveloppe de 350 M€ investis aux des deux tiers dans des projets de développement et un tiers dans le maintien des infrastructures et du patrimoine du port. La création d’une filiale dédiée à l’énergie est également actée.

Electrification et CO2

La stratégie a été présentée par Elisabeth Ayrault ...