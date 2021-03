La rénovation « performante » fait de plus en plus débat

(c) Pixabay

Aiguillonné par les associations environnementales et l’Ademe, le gouvernement hésite à soutenir en l’état l’amendement* de Mickael Nogal sur la rénovation performante des logements dans le projet de loi Climat-Résilience. Pour rappel, le député LREM de la Haute-Garonne en propose une définition inédite en deux volets : le gain d’au moins deux classes énergétiques et l’atteinte de la classe A, B ou C voire, si les travaux sont trop onéreux par rapport à la valeur du bien, la classe D du Diagnostic de performance énergétique (DPE).

L’exécutif envisage de rajouter une autre description, ...