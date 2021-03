Hydrogène : Bourgogne-Franche-Comté maille son territoire

L’air de rien, la Bourgogne-Franche-Comté est en train de mailler son territoire de projets dans l’hydrogène. La dernière annonce en date concerne le ferroviaire. Ce 5 mars, la Région a officiellement passé commande à Alstom de 3 rames à hydrogène (Auvergne Rhône Alpes, Occitanie et Grand Est vont aussi en acquérir).

90M€ sur 10 ans

Ces rames embarqueront des piles à combustibles et des réservoirs d’hydrogène à la place des classiques motorisations diesel. Elles seront capables de transporter 200 passagers, de rouler jusqu’à 160 km/h et d’avoir une autonomie entre 400 et 600 km. En Bourgogne-Franche-Comté, les premiers essais sont ...