(@Hydrocop)

Hydrocop fait de nouvelles emplettes dans l’hydroélectricité. Après l’acquisition majeure de NEH en 2018 et celle de deux centrales de haute chute près de Lourdes dans les Pyrénées en 2020, au tour de six barrages vosgiens de rejoindre son portefeuille, pour une puissance cumulée de 1,6 MW et un productible de 5 GWh. Ces six unités seront exploitées par la Régie de la Bresse.

Source : Hydrocop

L’opération porte le parc d’Hydrocop à ...