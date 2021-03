EDF se prépare à l’intégration massive d’énergies renouvelables et de voitures électriques dans le réseau français, en tout cas ses équipes R&D. Elles travaillent pour cela notamment avec la jeune société française Bioxegy. Fondée en 2017, cette entreprise de 15 personnes est spécialisée dans le biomimétisme. D’abord positionnée sur l’automobile et l’aéronautique, Bioxegy s’est diversifiée dans l’énergie depuis un an. Après ...