Biométhane : Evergaz réussit un financement complexe de 51 M€

Le financement de projets gagne en maturité dans la méthanisation, qui marche ici dans les traces de l’éolien et du photovoltaïque. En témoigne l’opération conclue par le développeur-producteur indépendant Evergaz et son associé Meridiam, sur 51 M€, avec neuf centrales et trois objectifs. Le premier : un refinancement de trois unités* avec amélioration de leur process dans le même temps, sur la moitié du montant. La durée moyenne de la dette est allongée à 14,5 ans, au lieu de 12 avec quand même une baisse de taux, de 5% à 3%. L’opération réduit aussi les immobilisations de fonds propres dans les sociétés de projets, précise Frédéric Flipo, directeur général délégué et actionnaire fondateur d’Evergaz.

Améliorer l’existant

Au deuxième étage : la construction de nouveaux projets ...