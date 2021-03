Beoga inaugure ce 26 mars sa première communauté énergétique. Laquelle comprend six maisons et un stade dans le village Le Cailar (Gard). Fondée fin 2019 et basée à Montpellier (Hérault), Beoga vise à « proposer un nouveau modèle économique dans la distribution et fourniture d’énergies en mettant les utilisateurs au cœur de la chaîne de valeur ». Cette première communauté énergétique démarre pour 18 à 24 mois d’expérimentation afin de proposer une ...