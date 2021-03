Agripower se lance dans le leasing de méthaniseurs

(@Agripower)

Agripower a finalement choisi la Bourse pour trouver de nouveaux moyens financiers, avec succès : 10 M€ ont été collectés et 11,7 M€ proposés, pour une opération lancée et close hier. Cet installateur-intégrateur de méthaniseurs basé à Carquefou (Loire-Atlantique), coté sur Euronext depuis 2019, recherchait entre 8 et 12 M€, comme l’indique Eric Lecoq, son fondateur en 2012. Lequel se voit un peu plus dilué au capital, comme les actionnaires boursiers, le flottant passant de 65 % à 76 %. Un inconvénient que le fondateur assume : « ces nouveaux fonds permettent à Agripower d’aller plus loin » et notamment de devenir financeur de projets.

Un prix de vente à l’inverse de la production

De fait, l’opération est d’intérêt, car elle a pour première fonction de soutenir une offre originale : proposer des méthaniseurs en leasing avec option d’achat au bout de 4 à 5 ans. L’idée est de déclencher quand même des projets chez des exploitants agricoles peu argentés ou pour l’instant trop endettés. « Nous visons notamment les ...