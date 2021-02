Vestas annonce sa 15 MW et ses résultats 2020

(@Vestas)

Après GE et Siemens Gamesa, au tour de Vestas de lancer sa nouvelle méga-éolienne, de 15 MW en l’occurrence. Le fabricant danois annonce un prototype pour l’année prochaine et la production en série pour 2024. La machine est entièrement dédiée à l’éolien offshore, un marché sur lequel l’industriel a les coudées franches après avoir pris le contrôle en novembre de son ancienne co-entreprise avec Mitsubishi Heavy Industries. Selon ses calculs, la future turbine géante aurait un potentiel de 80 GWh par an et sa production serait supérieure de 65% à celle de la machine actuelle de 9,5 MW. « Un parc de 900 MW économisera 34 turbines et verra sa production augmenter de 5% », promet le turbinier de Aarhus.

En attendant les futurs impacts de cette 15 MW sur son activité, il a présenté dans la foulée ses résultats en 2020. Les volumes sont ...