Solaire thermique : NewHeat construit chez Lactalis, sur 13 MW

(@NewHeat)

Le solaire thermique de forte puissance fraye son chemin chez les industriels et les collectivités. En témoigne cette centrale de 13 MW dont NewHeat entame la construction, après trois années de préparation. Elle va décarboner à hauteur de 20% le séchage de lait – pour en faire de la poudre – dans l’usine de Lactalis près de Verdun (Meuse), pour l’instant réalisé en totalité au gaz. Installés sur 15 000 mètres carrés, les capteurs solaires thermiques fourniront 8 GWh et préchaufferont l’eau jusqu’à 80 C° l’été. Un stockage tampon de gabarit record va être mis en place, sur 6 000 m³, pour fournir le plus longtemps possible une température maximale à l’usine.

Un prix stable pendant 20 ans

Comme l’explique son fondateur Hugues Defréville, NewHeat entame là son ...