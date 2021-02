Rénovation énergétique : quels amendements au projet de loi climat ?

Les députés se préparent à déposer des amendements au projet de loi « climat et résilience ». Présenté le 10 février en Conseil des ministres, le texte est désormais attendu début mars à l’Assemblée nationale. Même si le gouvernement a fait de la rénovation énergétique l’une des causes phares de la fin du quinquennat, le volet « se loger » du projet de loi n’est pas jugé assez ambitieux par de nombreux observateurs, et bien en deçà des propositions de la Convention citoyenne. Pour autant, son examen à l’Assemblée offre l’occasion de ...