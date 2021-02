Où en est le parc éolien de Voltalia à Echauffour ?

(Crédit : Voltalia)

Le parc éolien de Voltalia à Echauffour dans l’Orne, composé de 5 machines Senvion de 2 MW en production depuis avril 2019, est considéré comme trop bruyant par les riverains. Lors d’une réunion le 22 janvier avec les habitants et le développeur-exploitant, la sous-préfète Christine Royer a indiqué vouloir en suspendre l’exploitation en attendant les résultats d’une nouvelle étude menée par un expert indépendant. Un arrêt provisoire qui constituerait une première en France.

Une mesure « disproportionnée »

Aux yeux de Patrick Delbos, directeur France de Voltalia, « cette mesure serait disproportionnée, car le parc a été mis en œuvre conformément à la réglementation et avec des mesures de bridage adaptées. Dans tous les parcs éoliens qu’il exploite en France et dans le monde, Voltalia opère dans le respect le plus strict de ses obligations d’exploitant et c’est le cas également à Echauffour ». Néanmoins, le développeur indique que des « émergences », c’est-à-dire des dépassements acoustiques par rapport à la norme, subsistent chez plusieurs riverains. A l’issue d’une nouvelle campagne de mesure de bruit menée l’année dernière, Voltalia a ...