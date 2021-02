Hydrogène solaire : lever de rideau sur HyDeal

(@France Hydrogène)

La composition de HyDeal Ambition, ce collectif de développeurs, d’industriels et d‘investisseurs dans l’hydrogène préparé depuis 2018 et animé par Thierry Lepercq, est désormais connue. Elle regroupe une cinquantaine d’acteurs de premier plan dont la liste est disponible ci-dessous. Si quelques grands acheteurs potentiels et fonds d’investissement souhaitent encore rester discrets, d’autres manifestent publiquement leur intérêt pour l’accès à l’hydrogène d’origine solaire à un prix compétitif, par exemple le chimiste allemand BASF, le pétrolier espagnol Repsol ou l’énergéticien GazelEnergie.

DH2 et son projet Hysencia en tête de pont

La particularité de ce groupement est de vouloir vendre de l’hydrogène autour de 1,5€/kg dès les premières livraisons, c’est-à-dire à partir de fin 2022. Ce sera par l’intermédiaire du projet tête de pont ...