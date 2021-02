GE arrive au capital de Sabella, avec les brevets d’Alstom

Décision stratégique pour Sabella. Le fabricant français d’hydroliennes a signé un accord avec General Electric Renewables comprenant une levée de fonds, dont l’américain est le seul participant, et un transfert des technologies et équipements issus de l’acquisition de la branche Energie d’Alstom en 2016. Cette opération doit donner à Sabella les moyens financiers et techniques pour industrialiser ses machines, avec de grandes ambitions, notamment en matière d’hydrogène vert.

Sabella hérite d’Alstom

L’accord prévoit que GE Renewables prenne ...