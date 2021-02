Eolien flottant : pourquoi l’appel d’offres écossais devient un enjeu politique

(Crédit : Ideol)

L’onde de choc des résultats du récent appel d’offres éolien maritime en Grande-Bretagne dit Round 4, pour les côtes anglaises et galloises, commence à produire ses puissants effets. La session y a vu triompher le pétrolier Total avec GIC, son homologue britannique BP avec ENBW et l’énergéticien allemand RWE, entre autres. Pour l’emporter, ils ont promis de verser au total pas moins de 879 M£ (1 Md€) par an jusqu’à l’entrée en construction de leurs parcs, avec la possibilité d’avoir ensuite accès à un complément de rémunération s’ils souhaitent le demander. Leur proposition financière a abouti à écarter des compétiteurs bien plus expérimentés dans l’éolien offshore européen, comme Orsted et EDF.

Désormais, ces énormes chèques incitent d’autres puissances publiques à réexaminer les conditions de leurs propres appels d’offres. A commencer par le Crown Estate Scotland (Domaine royal en Ecosse). Il vient de repousser sine die la remise des offres des compétiteurs dans le cadre d’un appel d’offres pourtant imminent, baptisé ScotWind Leasing et promis pour l’essentiel à l’éolien flottant ; le premier de grande ampleur, sur 10 GW, dans cette filière naissante ; la remise des offres était programmée pour le 31 mars. Encore plus étrange : le Domaine royal écossais engage une révision ex abrupto du règlement. Ce réexamen doit aboutir d’ici le 24 mars. « Le résultat sans précédent du Round 4 (pour rappel, en Angleterre, NDLR) a changé du jour au lendemain la dynamique de marché dans l’éolien maritime (…). Nous devons examiner ses conséquences sur l’appel d’offres écossais », a fait savoir Amanda Bryan, présidente du Crown Estate Scotland dans un communiqué publié hier.

Une redevance « totalement décorrélée »

Que se passe-t-il exactement ? « Le design de ScotWind Leasing est ...